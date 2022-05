Empoli in campo contro il Torino: Verre espulso, salta la partita con l’Inter

L’Empoli sta giocando contro il Torino nella sfida valevole per la trentacinquesima giornata di Serie A. I toscani, attualmente in vantaggio per 1-0, si ritrovano in dieci uomini a causa dell’espulsione di Verre che dunque salterà la prossima partita con l’Inter

ROSSO – L’Empoli di Aurelio Andreazzoli, reduce dalla clamorosa vittoria contro il Napoli, sta sfidando in questi minuti il Torino (1-0 il risultato parziale, Zurkowski). I toscani si complicano però la vita a causa dell’espulsione di Valerio Verre al 60′ che dopo un brutto fallo su Pellegri lascia l’Empoli in dieci uomini. Il centrocampista biancazzurro salta dunque la prossima sfida con l’Inter in programma venerdì 6 maggio alle 18.45.