La Juventus vince con 2 gol identici di Bonucci contro un grande Venezia

Termina 2-1 Juventus-Venezia. Nonostante un’ottima prestazione, i lagunari perdono all’Allianz Stadium. Decisivo Bonucci con una doppietta praticamente in fotocopia

VITTORIA SPORCA − Tanta sofferenza per la Juventus che vince contro il Venezia 2-1. I bianconeri partono forte con una traversa nei primi minuti di gara colpita da Pellegrini. Occasione che è soltanto il preludio di ciò che avverrà al minuto 7: calcio piazzato di Bernardeschi sul secondo pallo, torre di de Ligt e incornata vincente di Leonardo Bonucci. Il gol non spiana la strada alla formazione di Allegri che anzi arretra pericolosamente lasciando più spazio di manovra al Venezia. Due le grandi palle-gol del primo tempo veneto: prima Aramu che si infila in area ma la sua conclusione trova la buona presa bassa di Szczesny; e soprattutto Henry che di testa non trova di un niente la porta.

Nella ripresa, il Venezia non abbassa il suo forcing con la Juventus che gioca di rimessa. Pericolosissimo in due occasioni ancora il numero 10 Aramu che prima su punizione ravvicinata e poi con una volée di sinistro spaventa e non di poco l’Allianz Stadium. Al 70′, ecco che arriva il meritato gol del pari: Mattia Aramu spara dalla distanza un sinistro meraviglioso che sorprende Szczesny. La gioia del pareggio dura però pochissimo in casa Venezia perché sei minuti più tardi è ancora Bonucci a timbrare. Gol in fotocopia al primo con Danilo al posto di de Ligt come uomo assist. Nel finale, la Juventus gestisce il risultato concedendo poco alla squadra di Soncin.