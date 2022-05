Pioli: «Milan +5 dall’anno scorso, questo era obiettivo iniziale! Scudetto…»

Pioli ha parlato al termine di Milan-Fiorentina, sfida vinta dai rossoneri grazie alla rete di Leao (QUI le dichiarazioni del portoghese). Il tecnico rossonero vede l’obiettivo vicino ma predica prudenza

OBIETTIVO INIZIALE – Stefano Pioli vede lo scudetto vicino ma al termine di Milan-Fiorentina predica prudenza: «Mancano 3 partite, ma la cosa importante è che siamo a +5 dall’anno scorso e questo era l’obiettivo iniziale. Ora vedremo una partita alla volta. Ci tengo a sottolineare che stiamo vincendo nel finale perché soprattutto i giocatori che stanno giocando meno entrano con la disponibilità di aiutare la squadra. Io auguro ai miei giocatori e a me stesso che capiti spesso una situazione del genere, ma magari per qualcuno potrebbe essere l’unica volta e dobbiamo dare tutto. Perché meritiamo più delle altre? Dobbiamo dimostrarlo sul campo, abbiamo le nostre qualità e le nostre caratteristiche. Poi dopo alla fine chi vincerà è perché sarà riuscito a fare meglio delle altre, per un motivo o per l’altro. Noi puntiamo a fare il massimo».