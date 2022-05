Udinese-Inter, i diffidati e gli squalificati per la 35ª giornata di Serie A

Udinese-Inter si giocherà alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine, per la trentacinquesima giornata di Serie A. Ecco la situazione disciplinare per la trasferta in Friuli, con vari diffidati come squalificati uno per parte. Qui il riepilogo per tutto il turno, iniziato ieri.



UDINESE-INTER domenica 1 maggio ore 18.00 (35ª giornata Serie A)

Diffidati Udinese: Gerard Deulofeu, Ignacio Pussetto, Rodrigo Becao, Brandon Soppy, Destiny Udogie (prossima partita Sassuolo in trasferta)

Squalificati Udinese: Jean-Victor Makengo (una giornata)

Diffidati Inter: Alessandro Bastoni, Simone Inzaghi (allenatore), Ivan Perisic, Arturo Vidal (prossima partita Empoli in casa)

Squalificati Inter: Hakan Calhanoglu (una giornata)