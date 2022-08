Lazio-Inter, Inzaghi fa scelte incomprensibili. Male Dimarco: le pagelle – TS

Lazio-Inter è finita con il punteggio di 3-1. Una brutta partita dei nerazzurri con Simone Inzaghi che, con i cambi, si è consegnato a Sarri. Male anche Dimarco. Le pagelle della gara secondo Tuttosport

MALE – La sconfitta amara dell’Inter contro la Lazio si riflette sui voti che, l’edizione odierna di Tuttosport, da ad Inzaghi e agli uomini scesi in campo all’Olimpico ieri sera. Fioccano le insufficienze: fra i peggiori in campo, secondo il quotidiano, Dimarco a cui viene dato 4: determinante l’errore di posizionamento sull’1-0 firmato Felipe Anderson. Male anche Gagliardini, “arma tattica” di Inzaghi: non limita Milinkovic-Savic ed è in estrema difficoltà in fase di palleggio, voto 4,5. Il quotidiano è durissimo anche nel giudizio su Inzaghi: 4,5 al tecnico che palesa difficoltà di lettura della gara. Secondo il quotidiano resta incomprensibile la scelta di togliere Dumfries, il migliore in campo per i nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – S.P