Chelsea ai dettagli con il Leicester: Fofana libera Chalobah. Inter osserva – CdS

Il Chelsea come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, è pronto a chiudere con il Leicester per Wesley Fofana per una cifra stratosferica. Il suo arrivo libererebbe Trevoh Chalobah con Inter, Milan e Lipsia alla finestra.

VIA LIBERA – Il Chelsea è ai dettagli della trattativa per completare l’accordo con il Leicester per Wesley Fofana per una cifra vicina agli 88 milioni di euro. Il calciatore non è stato convocato per la sfida di campionato tra le due squadre e presto firmerà un contratto fino al 2028. Il suo arrivo, chiaramente, libera Trevoh Chalobah che ha già chiesto al club di lasciarlo partire. Inter e Milan seguono con attenzione, così come anche il Lipsia. Si attendono sviluppi già dalle prossime ore.

Fonte: Corriere dello Sport