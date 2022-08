Lautaro Martinez unico a provarci, male Brozovic! Le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter cade all’Olimpico contro una Lazio avvelenata. Sentenza amara per i nerazzurri, dove l’unico a provarci fino all’ultimo è Lautaro Martinez. Bene come al solito Denzel Dumfries, ma non basta: Marcelo Brozovic ancora ingolfato e Romelu Lukaku secondo il Corriere dello Sport sembra un pugile suonato. Di seguito le pagelle dei nerazzurri.

LE PAGELLE – L’Inter parte bene contro la Lazio e fa ben sperare, ma poi si perde lasciandosi sovrastare dalla fisicità e dalla tecnica del centrocampo biancoceleste. Un film già visto, proprio come l’anno scorso. La difesa continua a sbandare, non sono da meno centrocampo e attacco (tranne il solito Lautaro Martinez). Tra i pali Samir Handanovic salva ben due volte su Ciro Immobile: voto 6 per il capitano nerazzurro. Molto bene anche Milan Skriniar, unisco a uscire a testa alta dalla difesa: voto 7. Insufficienti le prestazioni di Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni. Straripante Denzel Dumfries, suo l’assist per l’unico gol nerazzurro: voto 7. Molto male Marcelo Brozovic, secondo il quotidiano romano è addirittura il peggiore in campo: gira in folle per tutta la partita e soffre Cataldi: voto 5. Lukaku gioca di sponda ma niente più: anche per lui 5. Lautaro Martinez unico a provarci dal primo all’ultimo minuto sfruttando le briciole: voto 6,5.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone