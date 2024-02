Lautaro Martinez punta l’ennesimo record. Stagione da sogno – TS

Lautaro Martinez in Inter-Juventus punta l’ennesimo record da far registrare per entrare ulteriormente nella storia nerazzurra. Lo ricorda Tuttosport.

RECORD – Lautaro Martinez potrebbe scrivere un altro record con la maglia dell’Inter. Segnando con la Juventus el Toro raggiungerebbe già quota 20 gol in 20 partite, raggiungendo Giuseppe Meazza e Istvan Myers in un particolare dato: almeno 20 reti in tre stagioni consecutive. L’argentino ha inoltre la possibilità di superare Mauro Icardi nella classifica marcatori all-time del club meneghino. Lautaro Martinez ha segnato 98 gol in Serie A. Facendo una doppietta sarà il terzo straniero dell’Inter a raggiungere i 100 dopo Nyers e Icardi. Tutto è scritto per una serata da incorniciare, difficile da dimenticare in qualsiasi caso. Il rinnovo è in discesa, nonostante Alejandro Camano veda gli 8 milioni di euro come base a salire il giocatore è sicuro di voler rimanere. La dirigenza vuole accontentarlo e non ci saranno casi che possano preoccupare. Il destino del numero 10 è ancora nero-blu.

fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino