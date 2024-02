VIDEO – Bologna-Sassuolo 4-2, Serie A: gol e highlights della partita

Bologna-Sassuolo, anticipo della ventitreesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 4-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Renato Dall’Ara.



RIBALTONE NEL DERBY – Bologna-Sassuolo 4-2 nell’anticipo della ventitreesima giornata di Serie A. Dopo un gennaio non certo all’altezza della prima metà di stagione il Bologna si risolleva per la zona Europa. Lo fa battendo il Sassuolo, al quale non basta andare due volte in vantaggio. La prima è un gentile omaggio della difesa di casa, che al 14’ con una disastrosa costruzione dal basso libera l’avversario Kristian Thorstvedt per la conclusione vincente. Dieci minuti più tardi pallone in area e sulla conclusione di Joshua Zirkzee c’è una deviazione decisiva di Mattia Viti, 1-1. Il Sassuolo torna avanti al 34’, stavolta il gol è splendido e lo realizza Cristian Volpato con un gran sinistro a giro. Sono gli ultimi venti minuti però quelli dove il Bologna ribalta la situazione e si prende i tre punti. Su cross di Victor Kristiansen al 73’ stacca altissimo di testa sul secondo palo Giovanni Fabbian, l’ex Inter firma il pareggio. All’83’ è una bella conclusione di Lewis Ferguson dal limite a non lasciare scampo ad Andrea Consigli, per il primo vantaggio del Bologna. Che chiude i conti all’86’, con una battuta di Alexis Saelemaekers deviata da Ruan Tressoldi.

BOLOGNA-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Bologna-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.