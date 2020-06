Lautaro Martinez, il pressing di Conte per trattenerlo all’Inter – SM

Lautaro Martinez è sempre al centro della bufera di mercato che lo vede in bilico tra la permanenza all’Inter e il trasferimento al Barcellona. Antonio Conte sta facendo di tutto per convincerlo a restare

Lautaro Martinez è sempre l’uomo mercato del momento in casa Inter. Il pressing del Barcellona non si attenua, ma sull’attaccante argentino c’è un’altro pressing, quello di Antonio Conte. Secondo “Sport Mediaset” il tecnico sta infatti sfruttando questo periodo di ripresa degli allenamenti e del calcio giocato per convincere il giocatore a restare all’Inter, rifiutando quindi la corte del Barcellona, puntando sul fatto che in nerazzurro avrebbe una maglia da titolare e un ruolo da protagonista, cosa che non gli verrebbe garantita in Catalogna.