Napoli-Inter: Conte con un rischio e una scommessa – Sky

Napoli-Inter di domani sarà l’occasione per rivedere in campo i nerazzurri dopo la lunga sosta. In palio c’è la finale di Coppa Italia e servirà l’impresa per ribaltare la sconfitta dell’andata. Antonio Conte ha un dubbio, ma si prepara alla scommessa Eriksen. Il punto di Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport

I DUBBI E LE CERTEZZE DI ANTONIO CONTE – Il tecnico ha scelto quale Inter schierare domani. Ci sarà la scommessa Eriksen con un nuovo modulo e un dubbio legato alle condizioni di de Vrij: «Abbiamo parlato di acciacchi in questi giorni. Conte ha ricominciato con una preparazione stile estiva e nel reparto arretrato c’è qualcosa da rivedere. Il punto di domanda riguarda de Vrij, bisogna vedere se Conte lo rischierà dall’inizio. La formazione avrà una grande curiosità, il 3-4-1-2 con Eriksen trequartista. Potrebbe essere la grande novità per il danese, per lui sarebbe il primo grande scontro in cui gioca titolare e ci sono molte attenzioni».