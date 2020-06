Marotta attaccato dai media catalani, Inter irritata e irrigidita – SM

Lautaro Martinez continua a tenere banco, ma l’Inter è sempre più rigida. Non è stato gradito l’attacco dei media catalani all’amministratore delegato Beppe Marotta

Secondo “Sport Mediaset” la questione del possibile trasferimento di Lautaro Martinez dal Barcellona all’Inter si fa sempre più intricata e l’atteggiamento dei nerazzurri è sempre più rigido. Oltre ai noti problemi del Barcellona per soddisfare le richieste economiche dell’Inter, si registra infatti una crescente irritazione per l’atteggiamento della stampa catalana che ormai da mesi martella continuamente sul giocatore. In particolare non sarebbe stato per nulla gradito l’attacco all’amministratore delegato Beppe Marotta, accusato dai giornali catalani di aver mentito sulla clausola dell’attaccante argentino (QUI la notizia).