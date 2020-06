Napoli-Inter, Fabian Ruiz in dubbio. Piccolo problema per...

Napoli-Inter, Fabian Ruiz in dubbio. Piccolo problema per Mertens – Sky

Massimo Ugolini, in collegamento su “Sky Sport 24” , fornisce le ultime notizie sul Napoli, prossimo avversario dell’Inter in Coppa Italia. Per Gattuso, allenatore degli azzurri, da sciogliere gli ultimi dubbi di formazione: in dubbio per la sfida di domani Fabian Ruiz e Dries Mertens

DUBBI – Questi gli aggiornamenti sul Napoli forniti da Massimo Ugolini: «I dubbi riguardano Fabian Ruiz ed, in parte, Dries Mertens. Non ci sono problemi seri, ma un affaticamento all’adduttore potrebbe condizionarne il rendimento. Gattuso valuterà questo pomeriggio le condizioni dei due giocatori. La rifinitura, che si terrà al San Paolo alle 18, scioglierà gli ultimi dubbi. Gattuso vuole cnetrare un obiettivo importante. Mertens la vuole giocare anche dal punto di vista romantico: l’Inter è stato il club che ci ha provato sul serio. È stato molto vicino a vestire la maglia nerazzurra. Ma l’intervento del presidente De Laurentiis e la proposta economica interessante hanno fatto sì che rimanesse in azzurro. Proverà ad essere in campo dal primo minuto».