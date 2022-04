La Lega Serie A smentisce Ordine e svela il prossimo tema in Assemblea

La Lega Serie A ha fissato una nuova assemblea per martedì 5 aprile e proprio a tal proposito replica su Twitter al giornalista Franco Ordine, reo di aver diffuso un’informazione sbagliata sul nuovo presidente

CORREZIONE – La Lega Serie A chiarisce che tra i punti all’ordine del giorno nella prossima Assemblea, fissata per martedì 5 aprile, non ci sarà quello relativo a un aumento del numero dei giocatori extracomunitari: “Il Presidente mai ha affrontato questo argomento, tantomeno in Assemblea. Né il tema è all’ordine del giorno. Al contrario, invece, martedì si parlerà di proposte per sostenere la Nazionale”.

TEMI ALL’ORDINE DEL GIORNO – L’accusa era partita da Franco Ordine che intervenendo in radio aveva appunto detto che il nuovo presidente della Lega Serie A, ovvero Lorenzo Casini, avrebbe come priorità quella di aumentare il numero dei giocatori extracomunitari. Informazione scorretta e prontamente redarguita. Dunque, tra i temi all’ordine del giorno nella prossima assemblea, si parlerà di come aiutare la Nazionale di Roberto Mancini, recentemente eliminata dai Mondiali in Qatar.