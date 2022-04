De Grandis: «Inter, in quattro hanno tolto energia! Switch con la Juventus»

L’Inter è pronta a tornare in campo domenica contro la Juventus, ma l’augurio è che all’Allianz Stadium chi ha steccato in questi due mesi possa riprendersi. De Grandis, ospite del pomeriggio di Sky Sport 24, indica quattro nomi a caccia di rilancio.

L’OCCASIONE – Stefano De Grandis vede una differenza dai precedenti Juventus-Inter: «È chiaro che l’Allianz Stadium è sempre stato un fattore, però i rapporti di forza sono diversi dagli altri anni. Vero che l’Inter è in difficoltà e sembra avere il serbatoio vuoto, ma sono sicuro che metterà tutto in campo. Siccome il momento negativo è partito dal derby perso così male ha bisogno di una partita per switchare, un’altra di cartello per riaccendersi. Se si riaccende in questa sfida può tornare a lottare per lo scudetto, ma il rischio è forte: se non vince, con una vittoria del Milan, la situazione è completamente irreparabile».

LA SCELTA – De Grandis commenta l’ultimo ballottaggio di Simone Inzaghi per Juventus-Inter (vedi articolo): «Diciamo che Matteo Darmian è un po’ un tutta fascia che difende meglio, mentre Denzel Dumfries è un caterpillar. Nel girone di ritorno ha dimostrato che la sua forza fisica può scardinare delle difese, però è un giocatore fondamentale che dà la possibilità di provare una giocata che può risultare decisiva. Dumfries può essere dirompente dal punto di vista tecnico e fa anche qualche gol. Il problema dell’Inter è ritrovare quella spina dorsale di giocatori sottotono: Nicolò Barella, Marcelo Brozovic che nelle partite prima di farsi male era calato, Stefan de Vrij e Lautaro Martinez. Sono tutti giocatori che hanno tolto energia all’Inter».