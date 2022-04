Juventus-Inter, occhio alla scelta a sorpresa di Inzaghi in fascia – Sky

Juventus-Inter si avvicina e non è esclusa una modifica a sorpresa di Inzaghi in formazione. A due giorni dalla partita dell’Allianz Stadium Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, parla di una novità.

CAMBIO IN FASCIA? – In Juventus-Inter si pensava non ci fossero dubbi sulle fasce, invece uno spunta. Lo riporta Matteo Barzaghi per Sky Sport 24, annunciando di un ballottaggio fra Denzel Dumfries e Matteo Darmian. Quest’ultimo sta recuperando posizioni rispetto all’olandese, reduce dagli impegni in nazionale dove ha anche fornito un assist martedì contro la Germania (vedi articolo). La scelta di Darmian da parte di Simone Inzaghi sarebbe per dare maggiore copertura sulla fascia, provando ad arginare le avanzate bianconere. Ci sono ancora due giorni da qui a Juventus-Inter, ma intanto Darmian inizia a “vedere” la titolarità come già era avvenuto all’andata.