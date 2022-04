Caputi: «Brozovic in Juventus-Inter? No rischi! Ne serve anche un altro»

Brozovic sembra essere recuperato per Juventus-Inter, dopo gli aggiornamenti del primo pomeriggio (vedi articolo). In collegamento con Sky Sport 24, il giornalista Caputi mette però qualche dubbio sul croato mentre segnala un altro giocatore da ritrovare.

SQUADRA DA RILANCIARE – Per Massimo Caputi, due mesi dopo, è arrivato il momento del cambio di rotta per i campioni in carica: «È indubbio che quel quarto d’ora nel derby ha un po’ cambiato la stagione dell’Inter. Sappiamo anche la storica rivalità che c’è tra Juventus e Inter, l’importanza di questo match può essere la partita svolta in un senso o nell’altro. Credo che per entrambe le formazioni sia determinante, intanto perché mancano poche partite ma perché arriva in un momento tale che la vittoria di una o dell’altra può determinare la fase finale della stagione. Devo dire che anche il pareggio, in qualche maniera, può essere un risultato che incide perché per entrambe vorrebbe dire perdere punti e distanza, quindi i determinati obiettivi».

RIENTRO IN VISTA? – Nel pomeriggio si è parlato di ritorno di Marcelo Brozovic, già da titolare, per Juventus-Inter. Caputi parla del valore del croato: «Imprescindibile? Da quello che abbiamo visto sì. Brozovic è veramente un giocatore importantissimo per l’Inter, ma lo sarebbe per qualsiasi squadra. È indubbio che la sua presenza è importante, è altrettanto vero che una gara così delicata e importante non si può rischiare. Sono convinto che se Brozovic giocherà lo farà perché è in grado di garantire a Simone Inzaghi le sue qualità. Per quello che riguarda l’Inter, pensando alla partita, al di là della forza dei due attaccanti credo che veramente la gara si deciderà in mezzo al campo, con la squadra che avrà maggiore forza per imprimere la sua potenza. Per l’Inter è importantissimo Brozovic, ma anche avere in buona condizione Nicolò Barella».