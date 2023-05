Juventus umiliata contro l’Empoli, quattro gol e settimo posto!

La Juventus cade incredibilmente contro l’Empoli in trasferta con il risultato di 4-1. La squadra di Massimiliano Allegri soccombe dopo la penalizzazione dieci punti e affonda in classifica.

CADUTA LIBERA – Con una notte la Juventus soccombe in campionato. La squadra bianconera perde con il risultato di 4-1 contro l’Empoli e scende addirittura al settimo posto con la penalizzazione di dieci punti. Non c’è mai stata partita al Castellani, gli azzurri hanno segnato le prime due reti in 21 minuti. Prima Francesco Caputo ha battuto dal dischetto Wojcech Szczesny, poi Sebastiano Luperto ha ribadito in gol dopo il tiro parato su Jean Daniel Akpa Akpro. Nel secondo tempo l’Empoli la chiude definitivamente con la doppietta dell’ex attaccante del Sassuolo al minuto 48. L’unica nota positiva per i bianconeri è il ritorno al gol di Federico Chiesa, il primo in campionato all’85’. Roberto Piccoli alimenta con la quarta rete il disastro per Massimiliano Allegri, che non può niente di fronte alla notizia uscita fuori prima del match. Il colpo è stato duro, i suoi sono stati umiliati e rimangono a 59 punti. La compagine di Paolo Zanetti sale a 42.