Juventus, nove in infermeria: Allegri contro l’Inter tenta un recupero – TS

La Juventus nonostante i recuperi di Daniele Rugani e Federico Bernardeschi tra i convocati per la sfida di oggi contro lo Spezia, resta comunque in emergenza con ben nove elementi fermi in infermeria. Secondo quanto riportato da TuttoSport, Massimiliano Allegri per la sfida con l’Inter tenta un recupero.

PROVE DI RECUPERO – Juventus, restano nove i bianconeri in infermerie, con un nuovo ingresso, quello di Mattia De Sciglio. Lo staff medico bianconero ha preferito concedergli un turno di riposo per evitare di peggiorare il problema fisico. In vista della sfida contro l’Inter in programma subito dopo la sosta, Massimilano Allegri tenta di recuperare un elemento importante a centrocampo: Denis Zakaria, fermato a Empoli da una lesione all’adduttore della coscia sinistra. Per rivedere Weston McKennie il tecnico toscano dovrà aspettare la seconda metà di aprile, mentre per Federico Chiesa e Kaio Jorge la prossima stagione.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti