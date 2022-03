Padovan: «Napoli-Milan, Giroud può sbloccarsi come Lautaro Martinez!»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport ha parlato di Napoli-Milan in programma questa sera. Anche i rossoneri hanno un problema con il gol in questo periodo, così il giornalista ha parlato di Lautaro Martinez.

COME L’ARGENTINO – Giancarlo Padovan dagli studi di Sky riguardo Napoli-Milan ha fatto riferimento al momento no dei rossoneri in zona gol, prendendo come esempio Lautaro Martinez: «Problema gol anche per il Milan? Nel derby di Coppa Italia ha avuto diverse occasioni per segnare e non lo ha fatto. La sindrome ce l’aveva anche Lautaro Martinez, ed è andata via in un colpo solo realizzando tre gol contro la Salernitana. Può essere che va via anche a Olvier Giroud e Rafael Leao, che tra l’altro il suo lo fa e alla grande in questo momento. Contro il Napoli sarà altamente determinante per la volata scudetto, perdere secondo me significa la quasi eliminazione dalla corsa».