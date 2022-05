Julio Cesar: «QPR? All’Inter il mio tempo era finito. Mourinho incredibile»

Julio Cesar, ex leggenda dell’Inter, ha voluto omaggiare su Sportbible il suo ex allenatore José Mourinho. Il brasiliano poi ricorda il trasferimento al QPR in Inghilterra e l’addio ai colori nerazzurri

GRANDE ALLENATORE − Le parole di Julio Cesar in omaggio di Mourinho: «Non l’ho mai visto così. Vedere Mourinho piangere in quel modo è stato fantastico. Per me Mourinho sarà ricordato come uno dei migliori allenatori di sempre. La sua mentalità, la sua filosofia, la sua metodologia per lavorare e allenare i giocatori…Ha la capacità di prendere un giocatore normale e di farlo diventare il migliore al mondo. È incredibile».

PROGETTO QPR − Poi Julio Cesar ricorda l’addio all’Inter: «Quando ho deciso di trasferirmi al QPR, finanziariamente per me è stato fantastico, devo essere onesto. Non avevo altre offerte perché in quel momento prendevo un buon stipendio dall’Inter e nessuno voleva darmi quell’ingaggio. Ho accettato il progetto QPR perché ho capito che il mio tempo all’Inter era finito».