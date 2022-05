L’Inter guarda a sinistra con un’idea: linea verde. Occhi su due profili

In attesa di capire il responso legato a Perisic, l’Inter si guarda attorno. Per rafforzare l’out mancino, già provvisto di Gosens, il club ha messo gli occhi su due giovani di talento

GIOVANI − Il mercato dell’Inter sarà un mix di esperienza (vedi Mkhitaryan) ma anche gioventù. Non solo Asllani nel mirino dell’Inter ma anche due mancini di grande prospetto: Andrea Cambiaso e Fabiano Parisi. Il primo è retrocesso con il Genoa disputando però una prima buona stagione in Serie A. Sul giocatore, ci sono anche Juventus e il Napoli. Come riporta Sport Mediaset, all’Inter piace anche il laterale classe 2000 Parisi, attualmente in forza all’Empoli. Prima di affondare con uno dei due, la Beneamata aspetterà la risposta di Perisic.