Perisic, a breve il verdetto finale. L’Inter si affida anche al fattore ‘amicizia’

Sono giorni e ore di attesa in merito al futuro di Ivan Perisic. L’Inter ha presentato un’ultima offerta al croato che ora dovrà decidere se accettarla o meno. Due giocatori-amici potrebbero spingerlo a rimanere

ATTESA − Poche ore e si saprà il futuro di Perisic: Inter o altrove. La telenovela sta per concludersi con la società nerazzurra che ha lanciato l’ultimatum al croato. La proposta dei nerazzurri viene ritenuta adeguata dall’intero management: 5 milioni più bonus per avvicinarsi ai 6 richiesti dal giocatore. Come riporta Sport Mediaset, su Perisic ci sono diverse pretendenti. Ben quattro: Tottenham, Chelsea, una spagnola e la Juventus. L’Inter però è fiduciosa e si affida anche al fattore ‘amicizia’ promosso dagli amici Marcelo Brozovic e Samir Handanovic, entrambi all’Inter anche il prossimo anno.