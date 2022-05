Per Bastoni è asta in Premier League. Inter, niente sconti. C’è l’erede − SM

Bastoni rimane l’indiziato numero uno per il mercato in uscita dell’Inter. Al club nerazzurro serve chiudere il bilancio con un attivo di 60-70 milioni di euro. Sul difensore, si è aperta un’asta in Inghilterra. Intanto, Ausilio e Marotta hanno già messo il mirino il suo sostituto

ASTA − Alessandro Bastoni, addio all’Inter? Il difensore della Nazionale è l’indiziato principale per lasciare Milano in estate. L’Inter ha bisogno di 60/70 milioni di euro da incassare per equilibrare il proprio bilancio. Secondo i colleghi di Sport Mediaset, su Bastoni si è aperta una vera e propria asta in Inghilterra con tre top club pronti a fare sul serio: Tottenham, Manchester United e Manchester City. L’Inter però non fa sconti e non cederà il proprio giocatore per una cifra al di sotto dei 70 milioni di euro. Intanto, il club nerazzurro non vuole lasciare nulla al caso. Il sostituto di Bastoni potrebbe essere proprio Gleison Bremer del Torino.