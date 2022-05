È fatta per Mkhitaryan all’Inter. L’armeno non firmerà un rinnovo di contratto con la Roma e passerà al club nerazzurro.

È FATTA – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è fatta per Mkhitaryan all’Inter. Niente rinnovo per l’armeno con la Roma, il giocatore firmerà un biennale con il club nerazzurro. Guadagnerà 3,5 milioni di euro netti a stagione. In arrivo le visite mediche.

Fonte: CorrieredelloSport.it