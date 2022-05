Mkhitaryan, un jolly in pieno stile Inzaghi. Ruolo già deciso: resta un dubbio

Mkhitaryan fatta con l’Inter? La notizia del Corriere dello Sport è di questi minuti. Il centrocampista armeno per l’Inter rappresenta oggi una vera e propria occasione di mercato in pieno stile Marotta. Colpo intelligente, mirato e soprattutto a parametro zero. In pieno stile anche Inzaghi, dato che parliamo di un giocatore capace di interpretare più ruoli del centrocampo, e all’Inter ne ricoprirebbe uno in particolare. Resta però un dubbio, ma andiamo ad analizzare l’affare sia dal punto di vista economico e, soprattutto, dal punto di vista tattico.

ECONOMICO – L’acquisto di Henrick Mkhitaryan dal punto di vista economico rappresenterebbe l’ennesimo colpo da maestro della dirigenza, in particolare di Beppe Marotta che da tempo segue il giocatore in scadenza di contratto con la Roma. L’Inter ha già manifestato interesse per il giocatore, proposto principalmente dai suoi agenti per verificare le reali possibilità di trasferimento. La Roma, dal canto suo, è sicura di poter rinnovare il contratto, con una proposta di contratto valida fino al 2024. Si ragiona sulle cifre. Da capire dunque la volontà del calciatore, che potrebbe decidere di cambiare aria. L’Inter, che prenderebbe il calciatore a parametro zero, ha aspettato la finale di UEFA Conference League per provare a intensificare i dialoghi, con una proposta di circa 3,5 milioni a stagione.

TATTICO – Considerando le cessioni di Arturo Vidal e Matìas Vecino, a centrocampo l’unico ricambio a disposizione di Simone Inzaghi resta il solo Roberto Gagliardini (poco utilizzato – 701 minuti in Serie A -), oltre i ritorni di Stefano Sensi e Lucien Agoumé. È chiaro che l’Inter dovrà piazzare qualche colpo a centrocampo, a partire dal vice Brozovic (forte interesse per Kristjan Asllani). Ma non solo: l’obiettivo della società è quello di rinforzare la squadra, soprattutto per quanto riguarda la panchina. Ecco perché diventa fondamentale trovare un sostituto capace di poter giocare all’occorrenza al posto di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. In tal senso, Mkhitaryan ricoprirebbe proprio quel ruolo, abbassando di qualche metro il suo raggio di azione, un po’ come fatto proprio dal centrocampista turco. Tecnicamente i due giocatori si assomigliano moltissimo. Entrambi in carriera hanno giocato in tutte le zone del centrocampo: esterno, trequarti, mezz’ala.

IL DUBBIO – Le qualità tecniche del calciatore, considerando anche la sua immensa esperienza, non si discutono. Bisogna però partire da un presupposto fondamentale: il calciatore ha 33 anni, per cui è logico pensare di poter abbassare il proprio raggio di azione per poter esaltare al meglio le sue qualità. Il dubbio principale, però, è per lo più fisico. Nelle ultime due stagioni alla Roma – tolto ovviamente l’assenza causa Coronavirus -, il calciatore è stato fuori sessantuno giorni (tutti per problemi muscolari), che lo ha costretto a saltare tredici partite in due stagioni differenti. L’ultimo infortunio risale proprio alla finale giocata ieri dopo aver forzato i tempi. Da capire, a questo punto, l’entità di questo infortunio.