Juan Jesus fermo: pronto a difendersi in ogni modo e in ogni sede! − Sky

Juan Jesus appare fermo e ferreo nelle sue convinzioni in merito alla querelle con Acerbi. Il difensore del Napoli ha avuto la sua video-conferenza con la Procura.

FERMEZZA − Oggi sia Francesco Acerbi che Juan Jesus hanno parlato alla Procura Federale. Francesco Modugno di Sky Sport 24 riassume i giorni del brasiliano: «Juan Jesus ha raccontato la sua versione che è quella espressa sui social, che mai avrebbe voluto pubblicare perché il suo desiderio era quello di far rimanere tutto in campo. Lui ha gestito la situazione in piena autonomia, insieme a Calenda, per una richiesta di riservatezza. La vicenda tocca molto la sensibilità dell’uomo e del calciatore. Oggi un po’ più sollevato, dopo diversi giorni difficili. Sui social ricevuti messi ostili e cattivi per un ambiente che mai ha saputo comprendere il suo disagio e di altre persone che si sono trovate nella sua stessa posizione. Juan Jesus è pronto a difendersi in ogni modo e in ogni sede contro chi può aver interpretato in modo differente quella che è la sua versione dei fatti».