Longhi: «Acerbi? Juan Jesus non penso si sia inventato tutto!»

Longhi ha rispondo alla domanda di un ascoltatore sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il giornalista non ritiene il calciatore brasiliano un bugiardo.

NON PAZZO − Bruno Longhi a Radio Sportiva dice la sua: «Acerbi-Juan Jesus? Non mi baso sulle immagini. Li si vede qualcosa, ma francamente non abbiamo certezze di nessun tipo. L’unica ipotesi certa è che non penso che Juan Jesus sia impazzito inventandosi qualcosa. Vediamo cosa ne uscirà fuori dalla decisione del Giudice Sportivo. Ricordo in passato insulti che ci furono in un Lazio-Chelsea nei confronti di Vieira. Oggi viviamo un periodo in cui l’amplificazione di queste situazioni vengono portate ad una sorta di esasperazione da cui non si può uscire. Francamente non penso che il brasiliano si sia inventato tutto».