Lautaro Martinez ‘inguaiato’ da Scaloni e l’Inter fatica a sorridere

Lautaro Martinez si trova in Argentina, impegnato con la sua Nazionale per un paio di gare amichevoli. L’Inter guarda con attenzione il suo capitano.

ULTIME − Questa notte l’Argentina giocherà contro El Salvador alle ore 1.00 italiane (le 21 in Argentina). Il CT Lionel Scaloni non rinuncerà al capitano dell’Inter, che dovrebbe essere preferito alla punta del Manchester City Julian Alvarez. Il dieci nerazzurro, infatti, è in pole per una maglia dal primo minuto al fianco dell’ex Juventus Angel Di Maria. Come riferisce Tyc Sports, insieme a Lautaro Martinez ci saranno anche altri due ‘italiano’ in campo: ovvero il romanista Leandro Paredes e il friulano Nehuen Perez. La probabile formazione:

(4-4-2): Emiliano Martínez; Pérez, Romero, Otamendi, González; De Paul, Enzo Fernández, Paredes, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez.