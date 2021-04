Joao Mario, mezza beffa. Lo Sporting CP acciuffa il 2-2 all’ultimo

Lo Sporting CP di Joao Mario rischia di cadere in casa contro il Belenenses. Prestazione doppiamente negativa per il giocatore di proprietà Inter.

TITOLO IN BILICO – Lo Sporting CP pareggia sorprendentemente in casa, contro il Belenenses. I biancoverdi rimangono così a sette punti di vantaggio sul Porto (che ha una gara in meno). A suo modo è protagonista anche Joao Mario, centrocampista ancora di proprietà dell’Inter. Sullo 0-1 per gli ospiti (Cassierra al 13′), il fantasista sbaglia infatti un rigore al 42′, fallendo l’occasione del pareggio. E ad inizio ripresa ancora Cassierra trova il raddoppio. Joao Mario esce al 67′, e non partecipa al forcing finale, in cui Coates trova l’1-2 (83′). Il recupero entra di diritto nell’universo della follia: rigore per i padroni di casa al 95′, che Cabral trasforma, timbrando il 2-2 finale. La corsa al titolo portoghese rimane comunque aperta.