VIDEO – Milan-Sassuolo 1-2, Serie A: gol e highlights della partita

Milan-Sassuolo, anticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



IL RIBALTONE – Milan-Sassuolo 1-2 nell’anticipo pomeridiano della trentaduesima giornata di Serie A. Il Milan perde in casa col Sassuolo e ora rischia il sorpasso dell’Atalanta al secondo posto. La squadra di Stefano Pioli passa alla mezz’ora, con un bel destro di Hakan Çalhanoglu che non lascia scampo ad Andrea Consigli. I rossoneri, in tutta la Serie A, finora avevano perso solo due punti da posizione di vantaggio, a ottobre con la Roma. Questo è confermato fino al 76’, quando il subentrato Giacomo Raspadori corregge in rete un tiro-cross di Jeremy Toljan, che poco prima aveva mancato l’1-1. L’inerzia del match cambia del tutto e all’83’ il Sassuolo va pure avanti: è sempre Raspadori a fare gol, con un tiro che sbatte sul palo ed entra. Lukas Haraslin va vicino al tris, con Gianluigi Donnarumma che sventa. Dalla parte opposta, nel finale convulso, retropassaggio di Gian Marco Ferrari che Andrea Consigli prende con le mani per anticipare un avversario: per l’arbitro è punizione a due, molto discutibile. Calcia Rade Krunic proprio al 90’, ma la barriera lo mura. Terza vittoria consecutiva per il Sassuolo, Milan a -10 dall’Inter. Di seguito il video con la sintesi di Milan-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.