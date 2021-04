Italiano, allenatore dello Spezia, manifesta tutta la sua soddisfazione per l’1-1 contro l’Inter (vedi articolo). Ai canali ufficiali della società ligure il tecnico ha anche spiegato come i suoi abbiano dovuto cambiare atteggiamento per tenere il pari.

GRANDE SODDISFAZIONE – Vincenzo Italiano è contento dopo Spezia-Inter 1-1: «Diciamo che quest’anno, con le grandi, siamo sempre riusciti a trovare quella forza e lo spirito per metterli in difficoltà. Siamo riusciti a farlo soprattutto nel primo tempo: l’Inter è una squadra che si conosce, forte sotto tutti i punti di vista. Penso sia stato premiato il nostro atteggiamento, e il non finire di crederci. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, ci siamo snaturati e non siamo abituati a fare questo tipo di difesa. Però il sacrificio fa parte anche di una partita di calcio: vedere i ragazzi stremati e sfiniti vuol dire che hanno dato tutto. Penso sia un punto meritato».

REAZIONE – Secondo Italiano lo Spezia ha reagito alla sconfitta per 4-1 subita domenica a Bologna: «Sono contento soprattutto per questo, dimostrare subito dopo tre giorni e pochi allenamenti di saper reagire a prestazioni non all’altezza della situazione. Farlo contro l’Inter è una grande soddisfazione, però non dobbiamo abbassare la guardia: dobbiamo essere sempre questi, capire che dobbiamo approcciarle tutte come stasera. Saranno ancora sei battaglie, ci sono ancora tanti punti a disposizione. Il nostro obiettivo, con tutte le nostre forze e tutto noi stessi, dobbiamo cercare di tagliarlo perché ce lo meritiamo».

LOTTA APERTA – Per Italiano la corsa salvezza non è finita, soprattutto complice la vittoria del Cagliari a Udine: «Si sa che, nel finire di tutti i campionati, ci sono risultati che non ti aspetti e squadre che non ci stanno a morire. Bisogna aspettarsi di tutto, per questo come detto prima cercheremo di approcciarle tutte come stasera. Ne abbiamo le possibilità, siamo anche bravi quando stimolati a fare prestazioni come stasera. Il derby col Genoa di sabato? Per noi sono tutte partite di grandissimo livello, nel senso che sono tutte partite dove dobbiamo dare il massimo per cercare di ottenere i risultati. Ogni partita per noi è un’impresa, come quella di stasera: lo sarà anche col Genoa, che all’andata riuscì a batterci quando era arrivato qui in un periodo negativo. Cercheremo di essere bravi a metterli in difficoltà e prendere punti, perché nelle ultime sei bisogna ricercare solo questo».