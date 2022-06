Jeda: «Sanchez ha dimostrato, via dall’Inter può dare tanto. Dybala aspetta»

Jeda è convinto che a Sanchez, accostato in serata all’Aston Villa (vedi articolo), serva ancora una squadra di livello in Europa per continuare la carriera. L’ex attaccante, ospite di Calciomercato Live Weekend su Sportitalia, è poi convinto che Dybala andrà all’Inter.

USCITE PER FAR ENTRARE – Jeda commenta gli sviluppi di mercato: «Credo che l’Inter, soprattutto su Alexis Sanchez e Arturo Vidal, propenda per farli andare via. Sanchez è un giocatore che, al di là degli infortuni che ha avuto, ha dimostrato di poter dare tanto: deve andare in un posto dove ha stimoli e possibilità di giocare. L’Inter ha bisogno di cederli per liberare gli ingaggi, altrimenti servirebbe un ulteriore sforzo per la pratica Paulo Dybala. Per Dybala c’è solo da aspettare tempo, è una mossa a livello economico perché secondo me, a meno di ribaltoni clamorosi, è destinato all’Inter. Io credo che Sanchez, più di Vidal, abbia bisogno di poter dimostrare ancora in Europa quanto vale. Vidal invece è più in là con gli anni e non è più quello di una volta: sono due giocatori che l’Inter è destinata a lasciar andare immediatamente. Saranno i primi».