Sanchez-Aston Villa, offerta! Un lato positivo e uno negativo per lui – SI

In serata è uscita la voce che l’Aston Villa voglia Sanchez (vedi articolo). L’indiscrezione proveniente dal Cile trova conferma su Sportitalia, dove l’inviato Palmeri indica cosa stia facendo riflettere l’attaccante in uscita dall’Inter.

ACCETTA O NO? – Per Alexis Sanchez si somma una nuova offerta, dell’Aston Villa, dopo che le precedenti opzioni (fra cui Villarreal e Siviglia) non hanno trovato il suo gradimento. Collegato per Calciomercato Live Weekend su Sportitalia, il giornalista Tancredi Palmeri fa sapere che la squadra di Steven Gerrard potrebbe anche trovare il gradimento dell’attaccante, con l’Inter che si augura di formalizzare a breve l’uscita. L’Aston Villa può accontentare Sanchez sul lato economico, visto che le squadre di Premier League hanno maggiori disponibilità economiche. C’è però un’altra situazione sulla quale il club inglese non può contare: le coppe europee. Sanchez vorrebbe giocare ancora a livello internazionale e questo rischia di essere un ostacolo.