Baresi: «Milan, quest’anno oltre all’Inter ci sarà un nuovo derby»

Baresi, ex difensore del Milan, ha preso parte a un evento a Sassari per presentare la sua autobiografia. Nel commentare il calendario di Serie A uscito venerdì mattina (vedi articolo) ha individuato un secondo derby per i rossoneri, oltre a quello con l’Inter.

GARA PARTICOLARE – Per Franco Baresi c’è una doppia sfida da cerchiare sul calendario: «Il Monza di Silvio Berlusconi? Come racconto nel mio libro credo che il presidente abbia cambiato culturalmente anche il calcio in Italia. Ricordo che il suo arrivo in elicottero a Milanello inizialmente mi scioccava. Ha fatto un’altra grandissima impresa ora con il Monza e sono sicuro che farà un campionato importante. Quest’anno per il Milan oltre all’Inter ci sarà un nuovo derby».

Fonte: centotrentuno.com – Roberto Pinna