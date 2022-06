Marocchi: «Bremer insuperabile, ma sicuro sia bravo con i piedi? Dubbio»

Marocchi su Sky Sport ha parlato di Gleison Bremer che piace tanto all’Inter. L’ex giocatore della Juventus ha qualche dubbio riguardo l’abilità palla al piede del brasiliano.

DUBBIO IN DIFESA – Giancarlo Marocchi ha qualche dubbio riguardo l’abilità palla al piede del difensore brasiliano: «Se vuoi comprare un insuperabile compri Bremer e lo paghi per quello che vuole il Torino. Se invece ti serve qualcuno per giochicchiare da dietro allora cominci a valutare il prezzo del giocatore, perché non hai la certezza che oltre che essere insuperabile, giochi anche bene con i piedi. Vero che è un brasiliano, ma è un difensore brasiliano “atipico”».