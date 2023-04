Jacobelli: «Scudetto perso dato di fatto, ma Inzaghi ha ottenuto…»

Il percorso in Champions League dell’Inter viene spesso sottovalutato, così come il lavoro di Inzaghi. Xavier Jacobelli va controcorrente su TMW Radio.

CAMMINO POSITIVO – Xavier Jacobelli ricorda il percorso di Champions League dell’Inter: «Nel girone eliminatorio ha incontrato comunque il Bayern Monaco. Quel girone tutti lo definivano della morte, proibitivo, ma ha eliminato il Barcellona e ha compiuto un’impresa. Poi ha eliminato anche le prime due squadre del campionato portoghese, ossia Benfica e Porto. Non capisco perché si debba sminuire il lavoro di Inzaghi, lo Scudetto perso è un dato di fatto nessuno lo mette in discussione come nessuno mette in discussione le undici sconfitte in campionato. Vogliamo però parlare anche dei risultati positivi o no? Sta andando da settembre questa solfa, Inzaghi era in pericolo per il suo futuro con l’Inter».