Colonnese: «Inter in dominio, difendo Inzaghi. Dimarco può ancora…»

Colonnese elogia l’Inter dopo la vittoria e l’ottima prestazione nella sfida di Coppa Italia contro la Juventus. L’ex nerazzurro, intervenuto su Radio Sportiva, difende Inzaghi dalle critiche e si esprime su alcuni giocatori come Dimarco.

MERITI – Francesco Colonnese esprime il proprio pensiero sulla gara disputata dall’Inter in Coppa Italia. L’ex calciatore nerazzurro, intervenuto nella trasmissione di Radio Sportiva, dichiara: «Ieri ero a San Siro quindi ho un’idea chiara della gara. L’Inter ha meritato e ha giocato per vincere dall’inizio. Aveva il dominio del gioco e la sensazione che ho avuto è che non è mai andata in difficoltà e dopo il gol ha gestito la gara. Ho visto una difesa eccezionale dell’Inter, con Acerbi che è un valore aggiunto, insieme a Darmian, quest’anno e soprattutto in questo periodo. Anche il centrocampo è di ottimo livello. Forse dal vivo ti rendi conto dell’importanza di Mkhitaryan per questa squadra. Si parla poco di lui rispetto agli altri ma è concreto e ha esperienza. L’Inter ieri è stata veramente forte e non capisco come può essere così in difficoltà in campionato. Io sono sempre stato un fautore di Inzaghi. Lo conosco bene e mi va di difenderlo sempre. Il suo lavoro è stato importante. È vero, è mancato lo scudetto lo scorso anno e questo ha influito molto nel rendimento della squadra e anche nelle valutazioni oggettive del suo lavoro. Ma io non posso condannarlo. Quando un allenatore vince così tante partite importanti non può essere sempre colpa sua se qualcosa non va».

Inter, testa ai prossimi impegni

FUTURO – Colonnese continua il suo intervento sull’Inter pensando al prossimo impegno di campionato e alla maturità raggiunta da Federico Dimarco. Così parla l’ex nerazzurro: «Tutta la squadra dell’Inter poteva far meglio in campionato. Non si deve cercare un colpevole. Ieri ho visto una squadra forte, attenta, concentrata, brava nell’aiutarsi, che in campionato così si è vista a sprazzi e l’ha resa non fortissima. Penso che conti anche l’atteggiamento dei singoli giocatori che, forse, in queste partite qui, in cui c’è un obiettivo più importante, hanno mentalmente una carica emotiva. Da quando Inzaghi è arrivato all’Inter il suo l’ha fatto. Contro la Lazio sarà una grande gara. Sarri queste partite le prepara bene e contro le squadre forti difficilmente sbaglia. L’Inter deve pensare a lavorare velocemente in questi giorni perché non sarà semplice, troverà di fronte una difesa solida. Dimarco? È un giocatore forte, di grande qualità tecnica e, adesso, ha anche il gol. Segnando più spesso può diventare ancora più importante. Io lo amo molto nel ruolo che occupa adesso, in cui sta dimostrando con continuità di essere un giocatore molto forte. Nei tre di difesa lui è una forzatura».