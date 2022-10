Jacobelli: «Più rispetto per Inzaghi! La vittoria dimostra che l’Inter è con lui»

Jacobelli interviene nel post-partita di Inter-Barcellona e si schiera dalla parte di Inzaghi, dopo le numerose critiche ricevute negli ultimi giorni. Di seguito il commento del giornalista, ospite di Sportitalia, sull’importante vittoria dell’Inter.

UN BUON LAVORO – Xavier Jacobelli ci tiene a sottolineare il buon lavoro dell’allenatore dell’Inter, dopo la vittoria contro il Barcellona: «Questa è stata una vittoria molto importante, per Simone Inzaghi (vedi intervista) in primis. Sappiamo quale sia stata la vigilia vissuta del tecnico, con le voci sulla possibile sostituzione se non avesse vinto questa sera. È una vittoria molto importante, non soltanto ai fini del girone. Soprattutto perché, la squadra, con questa plastica dimostrazione di fiducia e sostegno, dimostra come creda ancora nell’allenatore. Risulta che Steven Zhang non abbia gradito le dichiarazioni di Inzaghi prima della partita contro la Roma. Ma, per me, quella è stata una giusta rivendicazione da parte di un tecnico come lui. Il suo lavoro è iniziato dalle giovanili della Lazio, poi nella prima squadra biancoceleste, dove ha fatto benissimo. È arrivato a Milano, raccogliendo l’eredità di Antonio Conte e ha ottenuto quasi il massimo. Inzaghi ha conteso il titolo al Milan fino all’ultima giornata, ha vinto la Coppa Italia e la Super Coppa di Lega sempre a scapito della Juventus».

Jacobelli difende il lavoro di Inzaghi all’Inter

UNA QUESTIONE DI RISPETTO – Jacobelli continua a difendere il lavoro di Inzaghi, più volte messo in dubbio nelle ultime settimane. «Mettere in discussione un tecnico che ha avuto questa prima stagione, per me, è assurdo. Io credo che in una situazione societaria come questa, con un futuro che è incerto, Inzaghi meriti solo e soltanto applausi. Ha superato l’ostacolo più arduo che gli si potesse parare davanti in questo periodo. Cosa deve fare di più? Stasera ha battuto il Barcellona! In campionato siamo ancora all’ottava giornata, non siamo alla fine. In merito alla stagione scorsa, bisogna smetterla di parlare di “Coppetta” quando parliamo di Coppa Italia e Supercoppa Italiana. E, poi, non è che ogni volta che uno parte deve sempre vincere, ci sono anche gli avversari! Noi stiamo valutando i risultati di un allenatore come Inzaghi, che è bravissimo e lo ha dimostrato sul campo! C’è sempre questo sport nazionale di sminuire i successi degli altri. E farlo addirittura in calce a un successo come questo non sta né in cielo né in terra. È anche una questione di rispetto del lavoro di un grande professionista». Queste le parole di Jacobelli, per il post-partita di Inter-Barcellona (vedi pagelle).