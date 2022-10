Sabatini: «Inter, difesa come Lucio e Samuel! Uno di livello internazionale»

L’Inter si è rimessa in corsa in Champions League battendo il Barcellona a San Siro e portandosi a quota 6 punti nel Girone C. Sabatini esalta sì la prova del gruppo ma anche dei singoli, con una menzione speciale per Dimarco. Di seguito le sue dichiarazioni a Mediaset

MENZIONE D’ONORE – L’Inter batte il Barcellona e riapre il discorso qualificazione in Champions League. Secondo Sandro Sabatini, qualche singolo merita una menzione speciale: «Vittoria di squadra ma anche dei singoli: i difensori sono sembrati quello dell’anno scorso, anzi a volte venivano in mente Lucio e Samuel contro il Barcellona. Barella è sembrato quello dell’anno scorso. In avanti hanno giocato bene e poi c’è un ragazzo, Dimarco, che obiettivamente è un giocatore che non c’è da meravigliarsi se poi è protagonista anche in Nazionale. Se gioca così contro Dembélé significa che è un giocatore di livello internazionale».

ALTERNANZA E NON SOLO – Sabatini prosegue parlando dell’alternanza tra André Onana e Samir Handanovic: «Nel prepartita Marotta ha paragonato Handanovic-Onana a Buffon-Szczęsny ai tempi della Juventus. Correa è quello è un po’ più sottotono però bisogna dire che le prestazioni singole vanno valutate nel complesso e il gruppo ha dato una grande risposta ai tifosi e a Inzaghi e secondo me è una nota tanto importante. Il rigore non dato al Barcellona? La sintesi è che è giusto esaltare l’Inter per una bella vittoria, San Siro, i tifosi tutto molto bello ma se una squadra italiana avesse subito un errore del genere avremmo gridato allo scandalo anche noi».