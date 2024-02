Jacobelli: «Inter-Juventus sarà meglio dell’andata! Due volti»

Per Jacobelli stiamo arrivando a un Inter-Juventus di livello superiore alla partita d’andata, finita 1-1 con le squadre che si accontentarono. La valutazione del giornalista durante Radio Radio – Lo Sport.

PASSAGGIO CRUCIALE – Xavier Jacobelli su Inter-Juventus: «Credo che questa sia una partita importante ma non decisiva. Perché ricordiamo come si tratti della ventitreesima giornata, le giornate sono trentotto e peraltro l’Inter deve recuperare la partita con l’Atalanta il 28 febbraio. Vedremo in che condizioni saranno i nerazzurri di Simone Inzaghi e quelli di Gian Piero Gasperini, perché sarà l’inizio di un ciclo che per l’una e l’altra squadra considerando gli impegni nelle coppe internazionali prevederà sette partite nell’arco di vetuno giorni. È evidente che da San Siro passi gran parte della corsa verso il titolo, ci si aspetta una partita equilibrata».

IL PARAGONE – Jacobelli prosegue sugli attaccanti: «I due volti sono Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, che arrivano in condizioni di forma strepitose. Io penso che sia Inzaghi sia Massimiliano Allegri siano soddisfatti del rendimento dei loro due attaccanti. Le cifre di Lautaro Martinez sono impressionanti: diciannove gol in diciannove partite di campionato, ventidue gol in ventotto partite stagionali. Negli ultimi due anni ha vinto i Mondiali e la Copa América con l’Argentina, è uno dei migliori attaccanti a livello internazionale. Mi aspetto, dal punto di vista tecnico, una partita di livello superiore rispetto all’andata».