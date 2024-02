Longhi: «Buchanan? Ottimo giocatore! Fa intendere una cosa sull’Inter»

Buchanan è risultato essere l’unico acquisto della sessione invernale (chiusa alle 20) per l’Inter. Sul laterale canadese si è espresso Longhi a Radio Sportiva, ipotizzando come sia un acquisto con una logica precisa.

IL CAMBIO IN FASCIA – Per Bruno Longhi è in previsione l’addio all’Inter di Denzel Dumfries: «Visto che è arrivato Tajon Buchanan, che ancora non si è visto… Siamo in attesa di vedere in azione questo giocatore, di cui si è parlato in termini ottimisti. L’ho intravisto e mi sembra un ottimo giocatore: fa intendere che Dumfries, sul quale non c’è l’accordo per il rinnovo, sia destinato a cambiare maglia. Secondo la logica sarà così».