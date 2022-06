Jacobelli: «Dybala-Inter, dipende dalla Joya! Bremer? Juventus ci prova»

Xavier Jacobelli, in collegamento su Tmw radio, si è espresso su Dybala e Bremer, due obiettivi del mercato dell’Inter. Secondo l’editorialista di Tuttosport, le avversarie non mancano

RIVALI − L’Inter ha come obiettivi del proprio mercato sia Dybala che Bremer ma dovrà superare anche le rivali Milan e Juventus. Queste le parole di Jacobelli: «Paulo Dybala? Nel mercato tutto può succedere, l’accordo con l’Inter è stato formalmente ottenuto. C’è un accordo raggiunto, poi il ciclone Romelu Lukaku ha cambiato un po’ la strategia di mercato. Beppe Marotta però ha rassicurato Dybala, non dipende adesso dall’Inter ma soltanto da lui. Dunque, in caso di ritardo dell’operazione anche il Milan potrebbe inserirsi. Gleison Bremer? Non solo Derby Inter-Milan ma anche una Juventus che guarda al brasiliano come eventuale sostituto di Matthijs de Ligt».