VIDEO IN − Lukaku bis all’Inter al via, prima tappa delle visite mediche

Lukaku è arrivato alla clinica Humanitas di Rozzano (vedi articolo). Inizia, dunque, la prima tappa delle visite mediche per l’attaccante belga. Big Rom sarà a ore un nuovo giocatore dell’Inter

ARRIVATO − Il Lukaku day è già partito. Dopo l’arrivo a Linate con le prime immagini documentate dalla nostra redazione (vedi articolo), il belga è arrivato all’Humanitas per le visite mediche. Come riporta il nostro inviato sul posto Roberto Balestracci, Big Rom è appena arrivato alla clinica di Rozzano. Dopo la prima tappa, Lukaku si sposterà al Coni per la seconda tranche. Di seguito il video del suo arrivo all’Humanitas.

Dopo la prima tappa di Rozzano, il belga si recherà al Coni per la seconda parte delle visite mediche.