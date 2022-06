IN – Lukaku conclude le visite mediche all’Humanitas, manca ancora poco

Lukaku manca poco e sarà nuovamente un giocatore dell’Inter. L’attaccante belga ha appena concluso la prima parte delle visite mediche (vedi articolo). Di seguito la notizia riportata dal nostro inviato, Roberto Balestracci.

PRIME VISITE TERMINATE – Romelu Lukaku lascia la clinica Humanitas di Rozzano dopo aver svolto la prima parte delle visite mediche. In giornata è atteso al CONI per l’idoneità sportiva e poi in sede per firmare il suo nuovo contratto da giocatore dell’Inter.