Italiano loda un aspetto della Fiorentina: «Meglio solo Inter e Atalanta»

La Fiorentina affronterà domani il Bologna alle 12.30. In conferenza stampa, il tecnico dei viola Vincenzo Italiano ha lodato un aspetto della sua squadra, nel quale solo Inter e Atalanta sono meglio.

DATO DA ELOGIARE – Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bologna. Il tecnico della Fiorentina ne ha approfittato per elogiare un dato della sua squadra: «Abbiamo una grande competizione in tutti i ruoli, con giocatori affidabili e in crescita. Sono felice che dopo Inter e Atalanta noi siamo la squadra col maggior contributo dai giocatori della panchina in fatto di assist e gol».