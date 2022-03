Torino-Inter, Brozovic ok e Gosens prova il sorpasso! Un altro ballottaggio

Torino-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A. Inzaghi dovrà rinunciare a de Vrij ma per Brozovic ci sono ottime chance. Secondo sportmediaset.it, sono due i ballottaggi ancora in corso

DUE BALLOTTAGGI – Torino-Inter è la sfida in programma domani allo stadio “Olimpico Grande Torino” alle ore 20.45. Secondo le ultime di sportmediaset.it, Simone Inzaghi se da una parte deve rinunciare a Stefan de Vrij dall’altra tira un sospiro di sollievo su Marcelo Brozovic. Il croato attualmente ha molte chance di scendere in campo dal 1′ mentre al posto del difensore olandese la scelta ricadrà su Danilo D’Ambrosio con Milan Skriniar che andrà a piazzarsi al centro della difesa. A completare il reparto arretrato ovviamente Alessandro Bastoni con Samir Handanovic in porta. In mezzo, oltre a Brozovic, si rivedrà dal 1′ Nicolò Barella dopo lo stop forzato con il Liverpool e Hakan Calhanoglu. Gli unici due ballottaggi ancora in piedi sono sulle corsie esterne: se sul lato destro Matteo Darmian insidia Denzel Dumfries su quello sinistro Robin Gosens prova a sorpassare Ivan Perisic. Attualmente i favoriti rimangono l’olandese e il croato. In attacco si rivede Edin Dzeko dal 1′ al fianco di Lautaro Martinez.