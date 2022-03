Serie A, rosso Raspadori e la Salernitana strappa un punto! Scatto Spezia

La ventinovesima giornata di Serie A ha avuto inizio con due partite alle ore 15.00, vale a dire Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. I neroverdi di Dionisi si complicano la vita da soli con l’espulsione di Raspadori mentre Thiago Motta porta a casa un trionfo pesante in ottica salvezza

COLPI DI SCENA – La ventinovesima giornata di Serie A ha avuto inizio alle ore 15.00 con Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. Inizio scoppiettante a Salerno quando la squadra di casa va in vantaggio con Bonazzoli dopo appena 8 minuti dal fischio d’inizio, complice un errore di Consigli. I neroverdi non ci mettono molto a rimettersi in carreggiata pareggiando i conti al 20′ con Scamacca. Dieci minuti dopo Traorè sigla una bellissima rete che porta dunque la squadra di Dionisi sull’1-2. Al 59′ colpo di scena: Raspadori nel giro di due minuti si fa espellere lasciando il Sassuolo in dieci uomini. Ha inizio dunque una partita diversa con la Salernitana che riprende coraggio trovando all’81’ il 2-2 con Djuric di testa. I neroverdi ci provano fino alla fine ma il match termina in parità.

PUNTI SALVEZZA – La sfida salvezza tra Spezia e Cagliari ha il suo primo vero acuto al 36′ quando Dalbert colpisce in ritardo Erlic nel cuore dell’area di rigore: la squadra di Thiago Motta ha dunque la chance di portarsi sull’1-0 ma Verde sbaglia dal dischetto. La squadra ligure però non si abbatte e al 55′ trova il vantaggio con Erlic che insacca alle spalle di Cragno da calcio d’angolo. Al 74′ lo Spezia fa un altro passo verso i 3 punti con la rete dell’ex Inter Manaj, che mette a segno un gran bel gol portando il risultato sul 2-0. Lo Spezia porta dunque a casa una vittoria importante in ottica salvezza.