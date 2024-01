Italiano: «2023? Quasi alzato trofeo, perse due finali giocate bene»

A Vincenzo Italiano non sono ancora andate giù alcune partite dell’anno solare 2023, una di queste quella con l’Inter in finale di Coppa Italia. L’allenatore della Fiorentina la ricorda.

RICORDO – Quel 2-1 allo Stadio Olimpico è rimasto nella mente di Vincenzo Italiano. La sconfitta in finale di Coppa Italia al tecnico della Fiorentina non è andata proprio giù. L’Inter è volata con la doppietta di Lautaro Martinez, l’allenatore viola ne parla ancora in questo modo alla conferenza stampa odierna: «Il 2023 è stato un anno straordinario sotto tutti i punti di vista. Per quanto riguarda risultati, obiettivi raggiunti e record. Non è semplice ripetersi ma ne siamo fieri di quello che siamo riusciti ad ottenere. Gli aspetti negativi sono le due finali perse, anche se giocate con un grande spirito. Affrontate bene, per poco non siamo riusciti ad alzare un trofeo, è stato un peccato. Abbiamo comunque fatto un percorso straordinario, non è semplice»