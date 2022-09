Inzaghi su Fabbian: «Continua a migliorare. Sarà importante, sta fiorendo!»

Pippo Inzaghi, tecnico della Regina, in conferenza stampa elogia l’ennesima prestazione maiuscola del giovane Fabbian in prestito dall’Inter.

IN CRESCITA – Pippo Inzaghi dopo la vittoria per 3-0 con il Cittadella, in conferenza stampa elogia il giovane centrocampista in prestito dall’Inter: «Fabbian poteva fare gol in tutte le partite. Avere un giocatore come lui sarà importante per questa squadra. Quando è arrivato è migliorato allenamento dopo allenamento. In questo momento sta fiorendo, adesso dobbiamo essere bravi noi a tenerlo tranquillo. Lui e gli altri ragazzi sono umili e questo è importante, devono solo continuare così».